La sperimentazione clinica è di fondamentale importanza per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per portare competenze sempre più aggiornate al letto del paziente. A supporto dell’attività di sperimentazione, è stata costituita l’ Internal Review Board (IRB), una commissione che affianca la direzione scientifica nel verificare le proposte di nuovi studi no profit in una fase precoce di progettazione. Ne valuterà validità scientifica, fattibilità, impatto sulla malattia, organizzazione e aderenza ai principi di buona pratica clinica, in modo che i proponenti abbiano il tempo di recepire ed elaborare le indicazioni, prima di essere sottoposti al Comitato etico territoriale o alle altre autorità regolatorie eventualmente coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al San Gerardo di Monza. Una commissione di esperti per la sperimentazione