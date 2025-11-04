Al San Gerardo di Monza Una commissione di esperti per la sperimentazione
La sperimentazione clinica è di fondamentale importanza per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per portare competenze sempre più aggiornate al letto del paziente. A supporto dell’attività di sperimentazione, è stata costituita l’ Internal Review Board (IRB), una commissione che affianca la direzione scientifica nel verificare le proposte di nuovi studi no profit in una fase precoce di progettazione. Ne valuterà validità scientifica, fattibilità, impatto sulla malattia, organizzazione e aderenza ai principi di buona pratica clinica, in modo che i proponenti abbiano il tempo di recepire ed elaborare le indicazioni, prima di essere sottoposti al Comitato etico territoriale o alle altre autorità regolatorie eventualmente coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
3 posti di infermieri presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza - facebook.com Vai su Facebook
Al San Gerardo di Monza. Una commissione di esperti per la sperimentazione - La sperimentazione clinica è di fondamentale importanza per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per portare competenze sempre più aggiornate al letto del paziente. msn.com scrive
Sperimentazione: al San Gerardo di Monza nasce l’Internal Review Board - com) Monza, 3 novembre 2025 – Una nuova struttura a supporto dell’attività di sperimentazione:nasce l’Internal Review Board (IRB). Scrive mi-lorenteggio.com
San Gerardo, nasce il Board che cambia la ricerca clinica: “Così tuteliamo i pazienti” - Alla Fondazione San Gerardo nasce l’Internal Review Board: valuterà le ricerche no profit per garantire qualità scientifica, etica e in ... Come scrive monza-news.it