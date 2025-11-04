Al ristorante solo lavoratori in nero | attività sospesa e multa da 18mila euro

Cinque lavoratori, tutti privi di contratto di assunzione e che operavano in nero: è la scoperta fatta nei giorni scorsi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che nei giorni scorsi ha svolto un’ispezione all’interno di un ristorante di un comune della provincia. L’accertamento, condotto dagli ispettori insieme ai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro), è stato condotto nell’ambito di una più ampia campagna di verifica su diverse realtà del settore della ristorazione. L’attività è stata dunque sospesa per l’impiego di manodopera in nero, mentre al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a circa 18mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al ristorante solo lavoratori in nero: attività sospesa e multa da 18mila euro

