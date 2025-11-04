Al Pronto soccorso pediatrico di Cisanello le bibliotechine donate da Aop Health Italia

Due bibliotechine di cui una per piccoli da 0-6 anni, con 131 volumi (fra cui cartonati rigidi e libri-finestrelle), e l’altra per bimbi da 6 a 11 anni, contenente 110 volumi, prevalentemente con titoli di narrativa e di carattere divulgativo di vario genere, sono stati donati alla sala d’attesa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

