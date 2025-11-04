Al Pr2 la mostra La pietra di Aurisina del Carso e dell’Istria in Italia e nel mondo

Sabato 8 novembre alle 15, inaugurerà nella sede del Pr2, la mostra "La pietra di Aurisina, del Carso e dellIstria in Italia e nel mondo", un progetto espositivo dedicato a uno materiale iconico e identitario del Mediterraneo.Dopo le tappe di Trieste e della fiera di Lubiana, questa esposizione.

