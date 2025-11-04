Al liceo la presentazione del libro Giancarlo Siani Terra Nemica

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 10 novembre, alle ore 11.00, presso la sede distaccata del Liceo Scientifico “Giancarlo Siani” di Sant’Arpino, in via Mormile, si terrà la presentazione del volume “Giancarlo Siani. Terra Nemica” del giornalista Pietro Perone, pubblicato da Edizioni San Paolo.L’evento si inserisce nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

A Sant’Arpino si ricorda Giancarlo Siani: presentazione del volume Terra Nemica di Pietro Perone - Scopri tutti i dettagli riguardo A Sant’Arpino si ricorda Giancarlo Siani: presentazione del volume Terra Nemica di Pietro Perone . Si legge su casertaweb.com

liceo presentazione libro giancarloSant’Arpino, Pietro Perone racconta la “Terra Nemica” di Giancarlo Siani - Lunedì 10 novembre, alle ore 11, nella sede distaccata del Liceo Scientifico “Giancarlo Siani” di Sant’Arpino, in via Mormile, si ... pupia.tv scrive

Presentazione del libro di Giancarlo Tartaglia "Storia illustrata del giornalismo italiano" (Pacini Editore) - 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 Nota settimanale di Valter ... Secondo radioradicale.it

Cerca Video su questo argomento: Liceo Presentazione Libro Giancarlo