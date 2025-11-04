Al GF Benedetta manda un biglietto a Domenico Valentina gli dà un ultimatum | Allontanati da lei o esci con me

Al Grande Fratello Benedetta Stocchi ha scritto un bigliettino a Domenico D'Alterio mentre era nei tugurio con la compagna Valentina Piscopo. La donna si è prima confrontata con la concorrente: "Non hai rispetto verso di me, potevi evitare". Poi ha dato un ultimatum al compagno: "O esci con me o ti allontani da lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

