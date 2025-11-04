Nelle sale della galleria del cardinale Colonna, ieri sera, l’Europa si è raccontata tra politica, impresa e diplomazia. Una serata densa di visioni, confronti e prospettive, quella del Formiche European Gala, che ha riunito alcuni tra i protagonisti più autorevoli delle istituzioni italiane ed europee. Presenti numerosi esponenti del Parlamento italiano – tra cui Stefania Craxi, Raffaele Nevi, Andrea Mascaretti, Lavinia Mennuni, Andrea Casu, Anna Maria Patriarca, Ylenia Zambito e Ylenja Lucaselli – insieme a una nutrita rappresentanza del Parlamento europeo, con Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Caterina Chinnici, Isabella Tovaglieri e Salvatore De Meo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Al gala di Formiche l’Europa che fa sul serio