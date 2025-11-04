Al critico d' arte Pasqualone il Premio Atrani Giornalismo e cultura 2025

Il Premio Atrani Giornalismo e cultura 2025 è stato assegnato per la cultura a Massimo Pasqualone. Critico d'arte e letterario abruzzese, ha insegnato all'università Gabriele d'Annunzio di Chieti, all'università degli studi di Teramo, all'istituto superiore di scienze religiose San Pio X di.

