Al Cineca nasce Pitagora il super-computer di Lenovo che calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare
A Bologna è nato un supercomputer con oltre 1000 server in cluster e più di 650 super GPU Nvidia. Il tutto destinato esclusivamente al calcolo per simulare il comportamento del plasma nelle future centrali a fusione nucleare.. 🔗 Leggi su Dday.it
