Al Cineca nasce Pitagora il super-computer di Lenovo che calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare

Dday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è nato un supercomputer con oltre 1000 server in cluster e più di 650 super GPU Nvidia. Il tutto destinato esclusivamente al calcolo per simulare il comportamento del plasma nelle future centrali a fusione nucleare.. 🔗 Leggi su Dday.it

al cineca nasce pitagora il super computer di lenovo che calcoler224 come realizzare le centrali a fusione nucleare

© Dday.it - Al Cineca nasce Pitagora, il super-computer di Lenovo che calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare

Altri contenuti sullo stesso argomento

cineca nasce pitagora superNasce PITAGORA: il supercomputer italiano per la fusione nucleare - È stato inaugurato oggi presso il CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna) il nuovo supercomputer PITAGORA, interamente dedicato alla ricerca sull’energia da fusione nucleare, finanziato ... Si legge su finanza.repubblica.it

Il ‘cervellone’ Pitagora. Ecco il super computer. Focus sull’energia da fusione nucleare - Costato 28 milioni, permette 27 milioni di miliardi di calcoli al secondo. msn.com scrive

cineca nasce pitagora superPitagora, il supercomputer di Bologna che spinge l’Europa verso la fusione nucleare - Inaugurato al Cineca Pitagora, il supercomputer di Bologna (targato Lenovo) che spinge l'Europa verso la fusione nucleare ... Lo riporta fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Cineca Nasce Pitagora Super