Akanji Inter ora si pensa alla gestione | il piano di Chivu verso la Lazio

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Manuel Akanji potrebbe essere uno dei giocatori a riposare nella sfida di domani contro il Kairat, come anticipato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore svizzero, titolare fisso nell’Inter, potrebbe essere tenuto a riposo da Cristian Chivu in vista della partita più impegnativa contro la Lazio domenica, con Bisseck che potrebbe essere confermato come terzino destro. Akanji, che ha dimostrato di essere una presenza costante e sicura in difesa, è uno degli elementi più importanti della retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, ora si pensa alla gestione: il piano di Chivu verso la Lazio

