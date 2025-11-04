Alla Johan Cruijff Arena va in scena una sfida dal peso specifico notevole per la corsa agli ottavi: Ajax contro Galatasaray. Gli olandesi cercano continuità davanti al proprio pubblico; i turchi arrivano con ambizioni chiare e un reparto offensivo abile a colpire in transizione. Calcio d’inizio mercoledì 5 novembre alle 21:00 italiane. Contesto e stato d’animo. Ajax – Identità propositiva: ritmo alto, ampiezza costante, recupero palla immediato per tenere il baricentro avanzato. Obiettivo: capitalizzare i momenti forti e limitare le palle perse centrali.. Galatasaray – Blocco compatto e verticale: densità tra le linee, ricerca dei corridoi interni e grande attenzione alle seconde palle. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ajax–Galatasaray: anteprima, chiavi tattiche e probabili formazioni (Champions League)