Aiuto a chi ha bisogno La carta ’Dedicata te’ per quasi 500 famiglie | | Allargheremo ancora

4 nov 2025

Ad Ascoli saranno 446 le famiglie che riceveranno la cartaDedicata a te’, per un totale complessivo di 233.000 euro destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Lo prevede il decreto interministeriale del 30 luglio scorso, che ha confermato lo stanziamento del fondo riservato ai nuclei familiari con un indicatore Isee inferiore a 15.000 euro. Ogni famiglia avente diritto riceverà un contributo una tantum di 500 euro, accreditato su una carta elettronica prepagata e nominativa rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay. Lo strumento, pensato per sostenere i bilanci delle famiglie più fragili, potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari di base presso gli esercizi convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

