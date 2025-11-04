Aileen | storia di una serial killer invita a una riconsiderazione sul personaggio

Negli anni successivi all’ esecuzione di Aileen Wuornos nel 2002 — dopo gli omicidi di sette uomini avvenuti in Florida tra il 1989 e il 1990 — la sua storia è stata oggetto di dibattiti, reinterpretazioni e mitizzazioni, ispirando l’interpretazione premiata con l’Oscar di Charlize Theron nel film Monster (2003) e numerosi documentari true crime. Il nuovo documentario della regista Emily Turner, Aileen: storia di una serial killer, ora disponibile su Netflix, torna sul caso nel 2025 — non per rimettere in discussione il verdetto, ma per comprendere meglio chi fosse Wuornos e perché la sua storia continui a resistere a spiegazioni semplici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it