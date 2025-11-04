Riccione, 4 Novembre 2025 – Aikom rinnova la sua partecipazione anche quest’anno a SICUREZZA 2025, la manifestazione di riferimento in Europa per il settore security e antincendio, in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 novembre 2025. L’azienda sarà presente al Padiglione 5P – Stand N17-P20, dove il team di esperti offrirà consulenze personalizzate e presenterà le soluzioni più innovative in tema di videosorveglianza, controllo accessi in cloud, comunicazioni radio interoperabili e connettività professionale. Durante i tre giorni di evento, i visitatori potranno inoltre partecipare a workshop gratuiti con gli esperti dei principali brand del settore, dedicati alle nuove tecnologie e a casi studio reali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Aikom porta a Fiera Sicurezza 2025 le soluzioni per una sicurezza integrata