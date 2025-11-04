Aidem Rendicontazione Sociale entro il 31 dicembre 2025 | istruzioni operative dopo la Nota Ministeriale del 29 10 2025 Corso accreditato MIM

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corso online accreditato MIM (15 ore) in modalità asincrona, con indicazioni pratiche per la redazione della Rendicontazione Sociale e l’utilizzo della nuova Piattaforma Ministeriale, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione e dalle recenti indicazioni ministeriali (29102025) Come previsto dal D.P.R. 802013 (Sistema Nazionale di Valutazione) entro il 31 dicembre 2025 tutte le scuole sono . L'articolo (Aidem) Rendicontazione Sociale entro il 31 dicembre 2025: istruzioni operative dopo la Nota Ministeriale del 29102025 (Corso accreditato MIM) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

(Aidem) Il nuovo PTOF A.S. 2025/26: ultimi giorni per approvarlo (Corso accreditato MIM) - Corso online accreditato MIM (15 ore) con indicazioni pratiche e modelli pronti per l’uso per la progettazione, la redazione e l’aggiornamento del PTOF su base ICF per l’A. Scrive orizzontescuola.it

(Aidem) PEI per l’AS 2025/26: come progettarlo e approvarlo entro il 31 ottobre secondo le norme attualmente in vigore (Formazione accreditata MIM) - Corso online accreditato (20 ore) per supportare i docenti di ogni ordine a grado a strutturare il PEI in ogni fase, dall’osservazione alla stesura, in conformità alle norme attualmente in vigore e co ... orizzontescuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aidem Rendicontazione Sociale Entro