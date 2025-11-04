AI dalla cura del cancro ai terremoti | l’Europa scommette 107 milioni su Raise il cervello collettivo della scienza futura

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025

L'UE lancia Raise, un istituto scientifico virtuale per l'Intelligenza Artificiale, finanziato con 107 milioni di euro per unire le risorse chiave della ricerca. L'obiettivo è accelerare scoperte scientifiche rivoluzionarie, dal cancro ai terremoti, coordinando talenti, dati e potenza di calcolo in Europa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

