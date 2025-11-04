Ai Baracconi una giornata speciale per le persone con disabilità

Un divertimento accessibile a tutti. Si consolida anche quest'anno un'importante iniziativa ai Baracconi di Perugia: venerdì 7 novembre sarà una giornata dedicata alle persone con disabilità. Dalle ore 9.30 e per tutta giornata è previsto l'ingresso gratuito e la distribuzione di gadget, il tutto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it