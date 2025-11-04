Agostinelli | Napoli in Europa serve attenzione! L’intensità di gioco è diversa

Agostinelli: “Napoli, in Europa serve attenzione, l’intensità di gioco è diversa, doppio impegno? Bisogna imparare a gestirlo, con il Bologna sarà gara impegnativa, Spalletti? Gli allenatori tradiscono tutti, sono professionisti”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto – in esclusiva radiofonica in Campania – Andrea Agostinell i, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Queste le sue parole:. Mister Agostinelli, un Conte molto polemico ieri in conferenza. Le chiedo: quando parla di “attacchi dall’esterno”, secondo lei a chi si riferisce?. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Agostinelli: “Napoli, in Europa serve attenzione! L’intensità di gioco è diversa”

