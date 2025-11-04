Aggressioni in ospedale | Più personale e protezioni

EMPOLI "Ci manca solo che veniamo minacciati con un coltello o una pistola. Ma temo che se continuiamo così, molto preso, si arrivi anche a questo". I timori, più che fondati, arrivano dal segretario aziendale di Empoli del Nursind, Gianni Piccini, dopo le ultime aggressioni avvenute al pronto soccorso di Empoli ai danni di infermieri e guardie giurate. "Quelli accaduti nei giorni scorsi sono solo gli ultimi episodio di una lunga serie – chiarisce Piccini – Bisogna fermare questa escalation. Vogliamo lavorare in sicurezza e far sì che non venga messa a rischio l'incolumità di chi in quel momento si trova in pronto soccorso, sia che si tratti del personale sanitario sia che si tratti di altri pazienti o loro familiari".

