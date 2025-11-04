L’aggressione e la dinamica dei fatti, Vincenzo Lanni confessa. Milano è scossa dall’aggressione avvenuta ieri mattina in piazza Gae Aulenti, nel cuore del centro finanziario della città. Anna Laura Valsecchi, 43 anni, stava recandosi al lavoro presso la sede di Finlombarda quando è stata colpita alla schiena da Vincenzo Lanni, 59enne originario di Bergamo. L’uomo ha utilizzato un lungo coltello da cucina, infliggendo traumi all’addome e al torace. La donna è stata immediatamente soccorsa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico di circa due ore al Trauma Center dell’ospedale Niguarda. Al momento la situazione è stabile, ma la prognosi rimane riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Aggressione Milano, Lanni: 'Volevo colpire il simbolo del potere', perché è stato allontanato dalla comunità