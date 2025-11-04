Aggressione Milano chi è Vincenzo Lanni
Dieci anni fa erano stati i carabinieri di Bergamo ad arrestarlo, per due aggressioni in Val Seriana simili a quella avvenuta ieri a Milano, in piazza Gae Aulenti. Per quei due episodi Vincenzo Lanni, 59enne ex programmatore, è stato condannato a 8 anni di carcere e a tre in una struttura psichiatrica. Il 20 agosto 2015 Lanni si era armato di coltello, di prima mattina, e aveva colpito alle spalle un pensionato seduto su una panchina davanti a un bar a Villa di Serio. Non pago di quella violenza, dodici ore più tardi era tornato in azione ad Alzano Lombardo, e si era avventato con lo stesso coltello da cucina su un ottantenne nei pressi della biblioteca pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
