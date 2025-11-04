Aggressione in stazione | due agenti di Polizia ferroviaria a processo per le botte a un 17enne
Mani strette al collo e pugni in faccia a un ragazzino di 17 anni, fermato alla stazione di Fontivegge perché aveva paura di una multa. È l’accusa di lesioni personali aggravate per la quale sono stati citati a giudizio un vice ispettore e un sovrintendente della Polizia Ferroviaria. Le botte al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.newspam.it/aggressione-davanti-alla-stazione-ferito-un-giovane-straniero-escalation-di-violenza-nel-centro-di-brindisi - facebook.com Vai su Facebook
L’assessora Bonetti e Centro Antidiscriminazione LGBTQI+ sull’aggressione omofoba in stazione - X Vai su X
Aggressione alla stazione di Luisago, 36enne ferito - Secondo le prime informazioni, un 36enne sarebbe stato ferito, sembra da ... Riporta espansionetv.it
Due stranieri aggrediti in stazione, si indaga - Due cittadini stranieri sono stati aggrediti e feriti, nessuno in modo grave, nei pressi della stazione di Brindisi da un gruppo di una decina di ragazzi del posto. Come scrive rainews.it
Molesta due turiste alla stazione di Como San Giovanni, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato un 28enne marocchino - L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha mostrato le parti intime a una ragazza: arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come scrive ciaocomo.it