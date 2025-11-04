Aggressione in stazione | due agenti di Polizia ferroviaria a processo per le botte a un 17enne

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mani strette al collo e pugni in faccia a un ragazzino di 17 anni, fermato alla stazione di Fontivegge perché aveva paura di una multa. È l’accusa di lesioni personali aggravate per la quale sono stati citati a giudizio un vice ispettore e un sovrintendente della Polizia Ferroviaria. Le botte al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

aggressione stazione due agentiAggressione alla stazione di Luisago, 36enne ferito - Secondo le prime informazioni, un 36enne sarebbe stato ferito, sembra da ... Riporta espansionetv.it

aggressione stazione due agentiDue stranieri aggrediti in stazione, si indaga - Due cittadini stranieri sono stati aggrediti e feriti, nessuno in modo grave, nei pressi della stazione di Brindisi da un gruppo di una decina di ragazzi del posto. Come scrive rainews.it

aggressione stazione due agentiMolesta due turiste alla stazione di Como San Giovanni, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato un 28enne marocchino - L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha mostrato le parti intime a una ragazza: arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come scrive ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Stazione Due Agenti