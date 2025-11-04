Aggressione di Milano il marito sotto choc | Mi ha detto che era un pazzo

È ancora ricoverata Anna Laura Valsecchi, la donna che ieri mattina è stata brutalmente accoltellata a Milano, in piazza Gae Aulenti. Il fendente l'ha colpita alla schiena, sotto l'ascella, colpendo il polmone e la milza. È stata operata dal Trauma-Team dell'ospedale Niguarda e attualmente non è in imminente pericolo di vita, anche se la prognosi verrà sciolta non prima delle prossima 24 ore. È stata colpita da Vincnzo Lanni, 59 anni e un passato di aggressioni, cacciato dalla comunità nella quale era in cura e da qualche giorno ospite di un hotel nei pressi della Stazione Centrale. Non ha un movente: l'ha colpita perché voleva uccidere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggressione di Milano, il marito sotto choc: "Mi ha detto che era un pazzo"

