Aggressione di Milano il giudice dichiarò Lanni non più pericoloso
Anna Laura Valsecchi non era l’obiettivo di Vincenzo Lanni: è stata accoltellata perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’uomo, 59 anni, ha colpito nel luogo simbolo dell’economia: così ha dichiarato al pm che l’ha interrogato durante la sua confessione. Era stato mandato via da pochi giorni dalla comunità in cui era ospite dopo aver trascorso un periodo in carcere in conseguenza di un’altra aggressione, compiuta nel 2015, ai danni di due persone anziane. Si era rifugiato in un hotel di Milano ma non aveva alcun restringimento della propria libertà, perché considerato una persona non più pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha confessato Vincenzo Lanni, 59 anni, l’uomo fermato con l’accusa di aver accoltellato alla schiena una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, nella centralissima piazza Gae Aulenti, a Milano. Dopo l’aggressione, l’uomo era fuggito venendo poi rintraccia - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: vittima scelta a caso #Milano #donnaaccoltellata #4novembre - X Vai su X
Aggressione di Milano, il giudice dichiarò Lanni non più pericoloso - La procura del capoluogo lombardo ha aperto un fascicolo per approfondire quanto accaduto: l'uomo aveva già aggredito due anziani ... Come scrive ilgiornale.it
Donna accoltellata a Milano. L'aggressione in un video diffuso dai carabinieri, fermato un uomo - L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima. Segnala msn.com