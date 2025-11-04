Aggressione di Milano il giudice dichiarò Lanni non più pericoloso

Anna Laura Valsecchi non era l’obiettivo di Vincenzo Lanni: è stata accoltellata perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’uomo, 59 anni, ha colpito nel luogo simbolo dell’economia: così ha dichiarato al pm che l’ha interrogato durante la sua confessione. Era stato mandato via da pochi giorni dalla comunità in cui era ospite dopo aver trascorso un periodo in carcere in conseguenza di un’altra aggressione, compiuta nel 2015, ai danni di due persone anziane. Si era rifugiato in un hotel di Milano ma non aveva alcun restringimento della propria libertà, perché considerato una persona non più pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

