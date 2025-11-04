aggressione ad airola confermata in appello la condanna a 4 anni per un 31enne

Tempo di lettura: 2 minuti È stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli la condanna a 4 anni di reclusione per Giovanni N., 31 anni di Arpaia, imputato di lesioni gravi e porto illegale di arma impropria (un bastone) per l’aggressione ai danni di un 37 anni di Airola. L’imputato era difeso dall’avvocato Mario Cecere, mentre la parte civile era rappresentata dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. In primo grado, il Giudice monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Rotili, accogliendo le tesi degli avvocati Fucci e Martino, aveva inflitto al 31enne una pena superiore a quella richiesta dal Pubblico Ministero, che aveva chiesto 3 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

