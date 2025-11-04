Aggressione a Milano parla il marito della vittima | Sembra un brutto film

È stata accoltellata in Piazza Gae Aulenti. La moglie è stata accoltellata a Milano, ieri 3 novembre, in Piazza Gae Aulenti e il marito parla ora a Corriere, dopo essere uscito dal reparto di rianimazione del Niguarda. Racconta di non riuscire ancora a spiegarsi l’assurda mattinata. Dice che i medici gli hanno spiegato che «l’operazione è andata bene, ma le prossime 48 ore sono decisive». Poi, con un gesto delle mani, aggiunge che «può migliorare oppure. peggiorare». E conclude solo: «Però è incredibile. Sembra un film. Un brutto film». Spiega di aver parlato con la moglie solo per un attimo, mentre la soccorrevano. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Aggressione a Milano, parla il marito della vittima: «Sembra un brutto film»

Scopri altri approfondimenti

Milano - Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo l'aggressione della manager di Finlombarda in Gae Aulenti lunedì mattina. Secondo i primi riscontri, avrebbe cercato di nascondersi in un albergo in zona Stazione Centrale (via Vitruvio). Sono stati i carabini - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano, il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti: è caccia all'uomo - X Vai su X

Aggressione a Milano, parla il marito della vittima: «Sembra un brutto film» - La moglie è stata accoltellata a Milano, ieri 3 novembre, in Piazza Gae Aulenti e il marito parla ora a Corriere, dopo essere uscito ... 361magazine.com scrive

Donna pugnalata a Milano, parla il marito: «l'ho vista a terra con la lama conficcata nella schiena: urlava “un pazzo, un pazzo”» - Una coltellata dal basso verso l'alto, un colpo improvviso e violento. Secondo msn.com

Aggressione di Milano, il marito sotto choc: "Mi ha detto che era un pazzo" - Il marito di Anna Laura Valsecchi, colpita in piazza Gae Aulenti, ha ripercorso quei minuti di terrore tra la chiamata di una sconosciuta e l'arrivo da sua moglie: "Lei era ancora là, con il coltello ... msn.com scrive