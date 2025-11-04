Agente morto il Suv aveva provocato tamponamento in autostrada prima dell’incidente
Tempo di lettura: 2 minuti Aveva già provocato un altro incidente ma in autostrada il suv Bmw che ha causato la morte di Aniello Scarpati, l’agente della Polizia di Stato deceduto nell’incidente stradale nei giorni scorsi provocato dall’auto che a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha investito in pieno la vettura di servizio. Alla guida del suv che aveva provocato il primo tamponamento non c’era il 28enne a cui ora si contesta l’omicidio stradale e l’omissione di soccorso per la morte di Scarpati, ma un altro passeggero. Il primo incidente si è verificato mentre i passeggeri si stavano recando a prendere le tre ragazzine minorenni che erano bordo del Suv coupé quando c’è stato l’incidente mortale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
