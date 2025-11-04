Affluenza record a New York | corsa serrata per la poltrona di sindaco clima politico incandescente

4 nov 2025

Affluenza altissima a New York, dove il numero dei voti espressi nelle prime ore di apertura dei seggi ha già superato quello registrato durante l’elezione del 2021. Con 460mila residenti che hanno votato nelle prime sei ore e oltre 735mila che hanno scelto il voto anticipato, il totale ha già raggiunto quota 1,2 milioni di schede: più delle 1,15 milioni raccolte quando fu eletto Eric Adams. La sfida per la guida della città è tra tre candidati: il democratico di sinistra Zohran Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo, che si presenta come indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. I seggi resteranno aperti fino alle 21 (le 3 di notte in Italia) e i primi risultati sono attesi subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

