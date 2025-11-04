Affluenza record a New York | corsa serrata per la poltrona di sindaco clima politico incandescente
Affluenza altissima a New York, dove il numero dei voti espressi nelle prime ore di apertura dei seggi ha già superato quello registrato durante l’elezione del 2021. Con 460mila residenti che hanno votato nelle prime sei ore e oltre 735mila che hanno scelto il voto anticipato, il totale ha già raggiunto quota 1,2 milioni di schede: più delle 1,15 milioni raccolte quando fu eletto Eric Adams. La sfida per la guida della città è tra tre candidati: il democratico di sinistra Zohran Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo, che si presenta come indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. I seggi resteranno aperti fino alle 21 (le 3 di notte in Italia) e i primi risultati sono attesi subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elezioni a New York, Zohran Mandami sfida Andrew Cuomo per diventare sindaco: si vota dalle 6 alle 21. Affluenza Record - X Vai su X
Fiera dei morti: il vicesindaco Edy Bandiera traccia il bilancio finale. Affluenza record, con migliaia di visitatori che hanno preso parte alle iniziative e alle attività proposte - facebook.com Vai su Facebook
Affluenza record a New York: corsa serrata per la poltrona di sindaco, clima politico incandescente - Affluenza altissima a New York, dove il numero dei voti espressi nelle prime ore di apertura dei seggi ha già superato quello registrato durante ... Riporta thesocialpost.it
Affluenza elevata a New York, già superati i voti del 2021. Appello di Trump: 'Votate contro Mamdani' - Il dem Mamdani, l'indipendente Cuomo e il repubblicano Sliwa, sono i candidati alla poltrona di primo cittadino della Grande Mela (ANSA) ... ansa.it scrive
Elezioni a New York, Zohran Mandami sfida Andrew Cuomo per diventare sindaco: si vota dalle 6 alle 21. Affluenza Record - Dalle 6 del mattino (le 12 in Italia) fino alle 21 ora locale, i seggi saranno aperti per consentire il voto. Riporta tg.la7.it