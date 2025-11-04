Affitti troppo alti e costi alle stelle | a Latina nasce il sindacato Salp Casa
Apre a Latina l'associazione Salp Casa per la tutela dei diritti degli inquilini. La guida è affidata a Gianluca Bolognesi, nominato presidente provinciale. L’obiettivo è quello di dare voce agli inquilini, ai lavoratori, ai pensionati e alle famiglie che si trovano a fare i conti con un mercato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Meloni riceve il “burattino di Putin”. Manovra: la tassa alle banche cavalcata ‘troppo’ da Salvini, spaccatura su affitti brevi Orbán dal Papa, poi da Meloni Tajani: “Posizioni diverse”. Giorgia riceve il primo ministro ungherese. La premier: «Le banche aiuteranno l Vai su Facebook
«Ho ridato vita a un borgo, ora i costi sono troppo alti: lascio» - Non si parla della regola che impone di diventare imprenditore turistico a ... corriere.it scrive
Affitti brevi a Milano, i proprietari: «La stretta farà aumentare i prezzi o i pagamenti in nero, per chi offre case costi troppo alti» - A Milano almeno 15 mila sono sui portali online: settemila in modo stabile, altre ottomila a singhiozzo. Secondo msn.com
Olbia, pagare l’affitto è sempre più un lusso: «È vera emergenza» - A dirlo, senza giri di parole, è l’assessora ai Servizi sociali Simonetta Lai: «La spinta degli affitti turistici tiene i canoni alti t ... Scrive lanuovasardegna.it