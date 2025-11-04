Affitti aiuti ai neoassunti 2025 | 5.000 euro l’anno esentasse per due anni

Per chi nel 2025 ha firmato un tempo indeterminato e si è spostato oltre 100 chilometri, il rimborso affitto esentasse fino a 5.000 euro l’anno resta in vigore per due anni. Nel 2026, però, la platea non si allarga: nessun nuovo ingresso, salvo svolte parlamentari dell’ultima ora. Un sollievo concreto per chi cambia città La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Affitti, aiuti ai neoassunti 2025: 5.000 euro l’anno esentasse per due anni

