Affari Tuoi Stefano De Martino scopre il sistema nascosto del concorrente
Nella serata del 4 novembre 2025, ancora una volta, Stefano De Martino ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi, show televisivo che occupa la fascia pre-serale dell’ammiraglia della rete pubblica. Anche in quest’episodio tanti sono stati i colpi di scena e i momenti divertenti, ma il protagonista della puntata non è riuscito a portare a casa nessun bottino in denaro. Una sfortuna che il concorrente ha provato a scongiurare provando a guidare le sue scelte con un particolare sistema, che si era creato in precedenza e ha portato con sé, copiandolo in un foglietto di carta. 🔗 Leggi su Dilei.it
