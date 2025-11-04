Affari tuoi disastro Dado | Giocano a c***o
Finisce malissimo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Protagonista della puntata andata in onda martedì sera è Dado dalla Sardegna, che arriva in fondo con 10 e 20 euro e "Gennarino" da un lato, 30mila e 100mila euro dall'altro, quello dei pacchi rossi. Dopo aver rifiutato un'offerta da 10mila euro del Dottore, però, il concorrente si ritrova con nulla in mano e la Dea bendata non lo assiste nemmeno alla Regione fortunata. I telespettatori, che come di consueto seguono e commentano in tempo reale su X, si scatenano. "Comunque è vero giocano a c***o, o meglio, tutti a scassare con i numeri di zio, nonno ecc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
