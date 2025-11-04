Affari Tuoi delirio dopo la puntata di Federico | Grazie a Bianca
Nella puntata di Affari Tuoi del 3 novembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il game show ha regalato suspense, risate e colpi di scena, culminando in una vincita straordinaria che ha fatto esplodere lo studio in applausi.Protagonisti dalla regione Abruzzo: Federico, poliziotto, e la moglie Vittoria, impiegata in un'azienda metalmeccanica. La coppia, con due figlie (Sofia e Bianca), ha iniziato con il pacco numero 15.La partita è stata avvincente. Federico ha eliminato via via 20€, 1€, 30.000€, 20.000€, il pacco nero con 50.000€ e 100.000€. Il Dottore ha offerto 30.000€, ma la coppia ha rifiutato: "Abbiamo in mente di comprare casa, puntiamo in alto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
