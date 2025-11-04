Il traffico aereo all'aeroporto di Bruxelles è stato sospeso stasera come misura di sicurezza a seguito di un avvistamento di un drone, secondo quanto ha reso noto Skeyes, l'autorità belga per il controllo del traffico aereo. Lo riporta il quotidiano Le Soir. Poco prima delle 20:00, è stato segnalato un avvistamento di un drone sopra l'aeroporto, ha spiegato il portavoce di Skeyes, Kurt Verwilligen. "A scopo precauzionale, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aeroporto Bruxelles chiuso per avvistamento di un drone