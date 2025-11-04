Aereo spia Usa sul Mar Nero E sui cieli dell' Ucraina si infiamma la guerra dei droni

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre si è consumato un nuovo intenso capitolo della guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia l’abbattimento di 85 velivoli ucraini su otto regioni, mentre Kiev avrebbe colpito due impianti petroliferi nella regione russa di Nizhny Novgorod, provocando incendi alla raffineria Lukoil e a uno stabilimento Sibur. Contemporaneamente, la Russia ha lanciato un attacco “massiccio” contro Odessa, prendendo di mira infrastrutture portuali ed energetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

