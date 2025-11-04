Aereo spia Usa sul Mar Nero E sui cieli dell' Ucraina si infiamma la guerra dei droni
Nella notte tra il 3 e il 4 novembre si è consumato un nuovo intenso capitolo della guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia l’abbattimento di 85 velivoli ucraini su otto regioni, mentre Kiev avrebbe colpito due impianti petroliferi nella regione russa di Nizhny Novgorod, provocando incendi alla raffineria Lukoil e a uno stabilimento Sibur. Contemporaneamente, la Russia ha lanciato un attacco “massiccio” contro Odessa, prendendo di mira infrastrutture portuali ed energetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Volevo che il film parlasse del potere, di com’è oggi, non solo com’era nel ’70”. Il cinema sudcoreano ci ha abituati a mischiare generi con naturalezza, ma Good News di Byun Sung-hyun riesce ancora a spiazzare. Il film si muove tra il thriller politico, il dramm - facebook.com Vai su Facebook
Aereo Usa sul Mar Nero. Pioggia di droni su Odessa - Mosca dice di aver abbattuto 85 droni ucraini, mentre Kiev rivendica raid su due raffinerie russe a Nizhny Novgorod. Si legge su ilgiornale.it
Jet americani nello spazio aereo sul Mar Nero, attività di intelligence sulla Russia? Osservata speciale la Crimea - Due aerei da ricognizione statunitensi sono stati avvistati nello spazio aereo sopra il Mar Nero. Segnala msn.com
Caccia Eurofighter tedeschi intercettano aereo spia russo sul Mar Baltico che non si faceva identificare: l'allarme della Nato - Due caccia Eurofighter della Bundeswehr (le forze armate della Germania) sono stati fatti decollare lo scorso venerdì 28 giugno, per intercettare un aereo da ricognizione russo sopra il Mar Baltico, ... Segnala ilgazzettino.it