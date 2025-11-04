AEA selezionerà futuri manutentori aeronautici tra i laureandi di Panama
L’ Accademia di Formazione Aeronautica A.E.A. (Aircraft Engineering Academy), fondata nel 2018 da SEAS e con sede ad Azzano San Paolo, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università dell’Istmo, la più importante realtà accademica privata di Panama, unica del Paese centramericano a figurare nel ranking delle migliori università online nell’America Latina ispanofona. L’accordo prevede che AEA effettui selezioni periodiche tra i laureandi dei corsi di ingegneria dell’Università dell’Istmo per individuare quelli che, sulla base dei requisiti di cui sono in possesso e disponibili a trasferirsi in Italia, saranno ritenuti idonei a frequentare i corsi di formazione per diventare tecnici manutentori aeronautici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'EEAZ H A L IFRNA! Presentiamo la Collezione Sposo 2025/2026 Cari futuri sposi, il vostro momento è arrivato. Siamo entusiasti di svelare la Nuova Collezione Sposo 2025/2026, una selezione che definisce le nuove regole dell'eleg - facebook.com Vai su Facebook
Manutentori aeronautici: è in provincia di Bergamo che si formano i tecnici del futuro con AEA - Cresce, e cresce velocemente, la figura del manutentore aeronautico, un mestiere tecnico, altamente qualificato, ... Si legge su ilgiornale.it