AEA selezionerà futuri manutentori aeronautici tra i laureandi di Panama

L’ Accademia di Formazione Aeronautica A.E.A. (Aircraft Engineering Academy), fondata nel 2018 da SEAS e con sede ad Azzano San Paolo, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università dell’Istmo, la più importante realtà accademica privata di Panama, unica del Paese centramericano a figurare nel ranking delle migliori università online nell’America Latina ispanofona. L’accordo prevede che AEA effettui selezioni periodiche tra i laureandi dei corsi di ingegneria dell’Università dell’Istmo per individuare quelli che, sulla base dei requisiti di cui sono in possesso e disponibili a trasferirsi in Italia, saranno ritenuti idonei a frequentare i corsi di formazione per diventare tecnici manutentori aeronautici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

