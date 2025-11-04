Adriano Pappalardo senza freni a Belve dal cachet di Al Bano a L’Isola alle parole su Giorgia Meloni

Notizieaudaci.it | 4 nov 2025

Dai trionfi di “Ricominciamo” al silenzio assordante dei flop. Nello studio di Belve, Adriano Pappalardo si presenta con la voce roca dei sopravvissuti. Non di quelli che hanno vinto tutto, ma di chi ha perso, è caduto e ha avuto il coraggio di tornare. Con Francesca Fagnani parla degli anni in cui la sua voce riempiva le piazze, il Festivalbar, le radio. Poi il buio. L’indifferenza generale. Nessuno che chiamava più. Un artista che aveva dato tutto e che si è ritrovato a chiedersi se valesse ancora qualcosa. «Ricominciamo è stata la mia resurrezione», racconta con orgoglio e malinconia. All’Isola mi hanno umiliato”: la ferita del cachet e l’ombra di Al Bano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

adriano pappalardo senza freni a belve dal cachet di al bano a l8217isola alle parole su giorgia meloni

© Notizieaudaci.it - Adriano Pappalardo senza freni a Belve, dal cachet di Al Bano a L’Isola alle parole su Giorgia Meloni

