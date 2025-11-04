Adriano Pappalardo chi erano i genitori | Papà non voleva cantassi mi tirò una scarpa poi

I genitori di Adriano Pappalardo sono di origine siciliana, anche se non ci sono molte informazioni disponibili sul loro conto. Si sa che, dopo la sua nascita, si trasferirono a Milano. Adriano Pappalardo ha parlato spesso dei momenti più duri e di quelli più belli della sua vita, dall’infanzia fino al successo. “Di alti e bassi ne ho avuti tanti, ma mi sono sempre rialzato”, ha ammesso. Al suo fianco ci sono sempre stati i genitori. “Io sono nato a Lecce in una famiglia straordinaria. Erano umili, ma non mi hanno mai fatto mancare nulla. Quando li ho persi è stato terribile. Morì prima papà. Non feci neanche una serata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

