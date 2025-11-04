Adriano Pappalardo a Belve | L’Isola dei Famosi è diventata l’Isola della spazzatura

Davidemaggio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Pappalardo senza freni a Belve. Ospite insieme a Iva Zanicchi e Irene Pivetti nella seconda puntata di questa sera, dalle 21.25 su Rai 2, il cantante di Ricominciamo si è aperto con Francesca Fagnani tra alti e bassi tra carriera, sesso, amore, tradimenti e TV. L’Isola dei Famosi e il cachet di Al Bano. Tra le partecipazioni televisive di Adriano, spicca la prima e storica edizione dell’ Isola dei Famosi, dove si classificò terzo. Un’esperienza che lo ha lasciato con l’amaro in bocca, complice. il cachet di Al Bano! A me hanno dato 30 mila euro, a lui mi pare 1 milione e 200 mila si lamenta ancora una volta Pappalardo riferendosi alla partecipazione dell’artista di Cellino San Marco, naufrago due edizioni dopo la sua. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

