Adriano Pappalardo a Belve | L’Isola dei Famosi è diventata l’Isola della spazzatura
Adriano Pappalardo senza freni a Belve. Ospite insieme a Iva Zanicchi e Irene Pivetti nella seconda puntata di questa sera, dalle 21.25 su Rai 2, il cantante di Ricominciamo si è aperto con Francesca Fagnani tra alti e bassi tra carriera, sesso, amore, tradimenti e TV. L’Isola dei Famosi e il cachet di Al Bano. Tra le partecipazioni televisive di Adriano, spicca la prima e storica edizione dell’ Isola dei Famosi, dove si classificò terzo. Un’esperienza che lo ha lasciato con l’amaro in bocca, complice. il cachet di Al Bano! A me hanno dato 30 mila euro, a lui mi pare 1 milione e 200 mila si lamenta ancora una volta Pappalardo riferendosi alla partecipazione dell’artista di Cellino San Marco, naufrago due edizioni dopo la sua. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A "Belve" ospiti Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, e una sorpresa speciale con Maria De Filippi @francescafagnan - X Vai su X
Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo nella prossima puntata di Belve martedì 4 novembre 2025 alle 21:20 su RAI 2. - facebook.com Vai su Facebook
Adriano Pappalardo a Belve: “All’Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura” - Il cantante risponde con schiettezza alle domande di Francesca Fagnani, parlando dell’Isola dei Famosi: “È diventata ... Riporta fanpage.it
Adriano Pappalardo: «All'Isola presi 300mila euro, Al Bano 1,2 milioni. Tradii mia moglie durante La Piovra» - Adriano Pappalardo è uno degli ospiti della puntata di questa settimana di Belve, in onda ogni martedì su Rai2 in prima serata con Francesca Fagnani. Si legge su msn.com
Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - 20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Come scrive iodonna.it