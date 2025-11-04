Adriano Pappalardo a Belve | Ho tradito mia moglie E spara a zero sull’Isola dei Famosi

Amore, carriera e qualche frecciatina contro l’Isola dei Famosi: Adriano Pappalardo, ospite della puntata di Belve del 4 novembre, non si è risparmiato. Nella sua intervista con Francesca Fagnani, il popolare cantante ha raccontato retroscena del suo matrimonio e della sua carriera, senza tralasciare i momenti più bui e controversi. Adriano Pappalardo, il matrimonio e il tradimento. Un’ampia parentesi dell’intervista di Adriano Pappalardo a Belve, in onda il 4 novembre su Rai2,  è dedicata alla sua vita amorosa: l’artista è felicemente sposato con Lisa Giovagnoli, madre di suo figlio Laerte e sua unica compagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

