Anthony Hopkins ha parlato apertamente del suo rapporto con le “etichette” legate alla salute mentale – tra cui ADHD e OCD – in una nuova intervista concessa al Times. L’attore ha raccontato che la moglie, Stella Arroyave, 69 anni, antiquaria colombiana, sospetta che lui sia asperger, o comunque nello spettro autistico, ma lui ha respinto l’ipotesi. “Sono ossessionato dai numeri. Sono ossessionato dai dettagli. Mi piace che tutto sia in ordine. E memorizzare. Stella ha fatto delle ricerche e ha detto: ‘Devi essere Asperger’. Non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando. Non ci credo nemmeno.” Alla giornalista del Times che gli faceva notare come una diagnosi tardiva possa essere fonte di sollievo, Hopkins ha risposto: “Immagino di essere cinico perché è tutta una sciocchezza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “ADHD, OCD e Asperger? Tutte sciocchezze” dice Anthony Hopkins: “Significa essere umani”