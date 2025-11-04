Addolorati Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo il tweet dei vigili del fuoco per Octay Stroici
“Siamo addolorati per la morte del povero Octay, l’operaio coinvolto ieri a Roma nel crollo della Torre dei Conti. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo ed eravamo riusciti con un intervento eccezionale delle nostre squadre a strapparlo alla stretta delle macerie che lo hanno imprigionato per dodici ore. Siamo vicini alla famiglia in questo momento tragico”. Il tweet dei vigili del fuoco sull’account X la dice lunga su quanto i soccorritori abbiamo tentato tutto il possibile per salvare Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie. Un intervento portato avanti “pietra dopo pietra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Addolorati per la scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo televisivo e persona straordinaria che abbiamo conosciuto e apprezzato come volontario e testimonial #AISM. Vogliamo ricordarlo con le parole affettuose di Annamaria Ciani che ne desc Vai su Facebook
