Addolorati Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo il tweet dei vigili del fuoco per Octav Stroici

“Siamo addolorati per la morte del povero Octay, l’operaio coinvolto ieri a Roma nel crollo della Torre dei Conti. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo ed eravamo riusciti con un intervento eccezionale delle nostre squadre a strapparlo alla stretta delle macerie che lo hanno imprigionato per dodici ore. Siamo vicini alla famiglia in questo momento tragico”. Il tweet dei vigili del fuoco sull’account X la dice lunga su quanto i soccorritori abbiamo tentato tutto il possibile per salvare Octav Stroici, l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie. Un intervento portato avanti “pietra dopo pietra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Addolorati. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo“ il tweet dei vigili del fuoco per Octav Stroici

Argomenti simili trattati di recente

Addolorati per la scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo televisivo e persona straordinaria che abbiamo conosciuto e apprezzato come volontario e testimonial #AISM. Vogliamo ricordarlo con le parole affettuose di Annamaria Ciani che ne desc Vai su Facebook

Kompatscher, fatto tutto il possibile per Valbruna a Bolzano - Non è vero che ci siamo svegliati solo adesso, ma l'assessore sta seguendo la questione da un anno e mezzo". Segnala ansa.it