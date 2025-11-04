Firenze, 4 novembre 2025 - Idillio finito. Amore spezzato. Quello che legava Stefano Pioli alla tifoseria viola. Il passato cancellato in tre mesi e mezzo di risultati pessimi e da come si è concluso - nella giornata di oggi - il rapporto con il club. Alla Curva Fiesole non è piaciuto il comportamento dell'ormai ex tecnico gigliato, che ha rifiutato qualsiasi tipo di transazione per la risoluzione consensuale e ha costretto Rocco Commisso a esonerarlo. A questo punto la Fiorentina dovrà riconoscergli i 9 milioni netti (in tre anni) a meno che Pioli non venga contattato per allenare qualche altra società in Italia e all'estero prima della scadenza del periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Pioli, duri striscioni della Curva Fiesole: "Non si giura finto amore". E tocca (per ora) a Galloppa