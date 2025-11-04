Addio per sempre Cultura italiana in lutto se ne va un vero mito!

“Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo”. Così amava definirsi l’illustre italianio morto oggi all’età di 94 anni, considerato il vignettista che più di tutti ha trasformato la satira politica italiana. E’ morto Giorgio Forattini. Oggi ci ha lasciati Giorgio Forattini. Nato a Roma nel 1931 in una famiglia borghese di origini emiliane, Forattini raccontava di essere stato un ragazzo ribelle: “A scuola facevo caricature dei professori”, ricordava. Dopo la maturità classica, si iscrisse ad Architettura e all’ Accademia di Teatro, ma non conseguì mai la laurea. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Addio per sempre”. Cultura italiana in lutto, se ne va un vero mito!

