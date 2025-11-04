Addio all’attrice Diane Ladd madre di Laura Dern | aveva ottantanove anni

Si è spenta, all’età di ottantanove anni, l’attrice Diane Ladd. A dare la notizia è stata sua figlia, la diva di Hollywood Laura Dern, che l’ha salutata con un toccante messaggio. «La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre Diane Ladd, è morta questa mattina con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai, in California.», si legge nel comunicato. «È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli». Nata come Rose Diane Ladner il 29 novembre 1935 a Laurel, nel Mississippi, era a sua volta figlia di un’attrice, Mary Lanier. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Addio all’attrice Diane Ladd, madre di Laura Dern: aveva ottantanove anni

News recenti che potrebbero piacerti

Addio una grandissima attrice - facebook.com Vai su Facebook

Addio all’attrice Diane Ladd: la mamma di Laura Dern si è spenta a 89 anni - «È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare. Come scrive iodonna.it

Diane Ladd, grande attrice e madre di Laura Dern, è morta - A 89 anni ci ha lasciato Diane Ladd, madre di Laura Dern e figura di spicco del cinema e della televisione americana ... Riporta lascimmiapensa.com

Addio a Diane Ladd: tre volte candidata agli Oscar, lavorò con Scorsese e Lynch - L'attrice, diventata celebre con il film "Alice non abita più qui, aveva 89 anni ed era la mamma di Laura Dern ... Da msn.com