“Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo”. Giorgio Forattini, morto oggi all’età di 94 anni, è senza dubbio il vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia. Giorgio Forattini prima di entrare nel mondo della satira. "Ho iniziato a disegnare da bambino, ma dai venti ai quarant'anni della mia vita non ho più preso in mano la matita ”, racconterà Forattini nel corso di un’intervista in cui descriveva così la sua infanzia: “Da ragazzo sapevo già disegnare, a scuola facevo le caricature dei miei professori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al vignettista Giorgio Forattini