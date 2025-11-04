Addio al più potente vicepresidente della storia

È morto a 84 anni Dick Cheney, il più influente vice presidente dell’America moderna, figura chiave di Washington per decenni. La famiglia ha comunicato il decesso per complicazioni legate a polmonite e problemi cardiovascolari: “La sua amatissima moglie da 61 anni, Lynne, le figlie, Liz e Mary, ed altri membri della famiglia erano con lui al momento della morte”. Nonostante una vita segnata da crisi cardiache, Cheney è rimasto al centro della scena fino al ritiro. Accanto a George W. Bush per due mandati (2001-2009), fu tra gli architetti della guerra al terrorismo dopo l’ 11 settembre, sostenendo strumenti straordinari di sorveglianza e detenzione e imprimendo una decisa virata all’agenda su Iraq, poteri presidenziali ed energia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it