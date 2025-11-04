Addio al ‘burattinaio municipale’ Mariano Dolci | portò il teatro nei nidi e servizi sociali

Reggio Emilia, 4 novembre 2025 – La città di Reggio Emilia dice addio a uno dei suoi personaggi più originali e amati: Mariano Dolci, l'unico in Italia ad aver ricoperto il ruolo di ' burattinaio municipale ', all'interno di un ente locale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama culturale, educativo e sociale, che Dolci arricchiva con la magia dei linguaggi dell'animazione, dai burattini alle marionette e alle ombre. La sua traiettoria di vita è stata trasversale. Gli studi scientifici . Dopo una scolarità tra Parigi e Roma e l'iscrizione a Scienze Naturali, ha mosso i primi passi nell'insegnamento, occupandosi di matematica e osservazioni scientifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

