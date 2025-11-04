Addio a Silvia Stoyanova la paladina dei concerti aperti a tutti | La sua voce non si spegnerà mai

Milano –  Silvia Stoyanova si è spenta sabato all’età di 38 anni. In queste ore, in chi l’ha conosciuta, il dolore convive con una certezza: “La sua voce non si spegnerà”. Silvia si è sempre fatta sentire, ha aiutato altri a farsi sentire, è stata fondamentale nel trasformare una battaglia quasi sempre combattuta da singoli e per il singolo caso in una battaglia collettiva, da combattere una volta per tutte: quella per concerti ed eventi dal vivo davvero accessibili alle persone con disabilità. Oggi non lo sono affatto, oggi vige un sistema discriminatorio e non trasparente già a partire dalla fase di prenotazione dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

